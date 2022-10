Prognose für 2022 und 2023



Wien (APA-ots) - Nach der kräftigen Expansion im 1. Halbjahr 2022 befindet sich die österreichische Volkswirtschaft mittlerweile in einer Abschwungphase. Die Konjunkturabschwächung betrifft sämtliche Wertschöpfungsbereiche; das verarbeitende Gewerbe dürfte sogar in eine Rezession schlittern. Das reale BIP wird 2022 um voraussichtlich 4,8% wachsen und im Folgejahr in etwa stagnieren (2023 +0,2%). Da die Inflation auch 2023 hoch bleibt, steuert Österreichs Wirtschaft erstmals seit den 1970er-Jahren auf eine Stagflation zu.

"Aufgrund ihrer höheren Erdgasintensität dürfte eine Rationierung infolge möglicher Versor­gungsengpässe die deutsche Wirtschaft härter treffen als die österreichische", so Christian Glocker, einer der Autoren der aktuellen WIFO-Prognose.