Neuer Arbeitgeber-Verhandlungsführer bei Metall-Mittelgruppe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Während der laufenden Tarifrunde hat der Verhandlungsführer der Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte, Johannes Heger, sein Amt niedergelegt. Heger wolle sich auf die Zukunft seines Familienunternehmens konzentrieren, das sich wegen der hohen Energiepreise in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befinde, teilte die Arbeitgebergemeinschaft am Freitag in Frankfurt mit.

Immer mehr gesunde Unternehmen könnten die hohen Energie- und Materialpreise kaum noch oder gar nicht mehr vorfinanzieren. Davon sei auch die Heger-Gruppe betroffen, hieß es. Neuer Verhandlungsführer ist Oliver Barta von der Bosch Thermotechnik GmbH in Wetzlar.