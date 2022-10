Copper Mountain Mining gibt die Ernennung eines neuen Finanzvorstands bekannt

"Wir freuen uns sehr, dass Letitia zum CFO von Copper Mountain ernannt wurde", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Letitia ist ein wichtiges Mitglied unseres Führungsteams mit starker Kapitalmarkterfahrung, strategischem Scharfsinn und finanzieller Stärke. Wir freuen uns auf den Wert, den ihre Fähigkeiten dem Unternehmen in dieser neuen Rolle bringen können."

Frau Wong war Executive Vice President, Strategy and Corporate Development des Unternehmens und ist seit 2018 bei Copper Mountain tätig. Frau Wong verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Unternehmensentwicklung, strategische Transaktionen einschließlich Fusionen und Übernahmen, Finanzen und Investor Relations in der Bergbaubranche. Zuletzt war sie als Vice President, Corporate Development bei Brio Gold Inc. tätig, das im Mai 2018 übernommen wurde. Sie hat einen Bachelor of Commerce in Finanzen von der Sauder School of Business an der University of British Columbia und ist CFA Charterholder.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Copper Mountain Mine produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr. Copper Mountain besitzt auch das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Eva Copper Project in Queensland, Australien, sowie ein umfangreiches, 2.100 km langes2 äußerst viel versprechendes Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.