NEXR Technologies: Dynamik nimmt zu

Nach Darstellung von SMC-Research nimmt bei der NEXR Technologies AG die Geschäftsdynamik zu, die Einnahmen liegen aber noch weit unter den Kosten. SMC-Analyst Holger Steffen sieht hohes spekulatives Kurspotenzial, stuft die Aktie aber mit „Hold“ ein, bis sich ein größerer Erfolg bei Projekten mit Skalierungspotenzial in den Geschäftszahlen zeigt.

Die Geschäftsdynamik von NEXR habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, die Erlöse haben – von niedrigem Niveau aus – um 271 Prozent auf 545 Tsd. Euro zugelegt. Das Unternehmen treibe zahlreiche Projekte voran, um den Markt für die XR-Technologie zu erschließen. Einem Durchbruch näher gekommen sei die Gesellschaft in der Modeindustrie, wo die Lösung aus Scannern und Avataren nun in Filialen von H&M Thailand eingesetzt werde. Auch in der Medienbranche sei die Resonanz sehr positiv, hier könnte die Veranstaltung virtueller Konzerte bald deutlich Fahrt aufnehmen, so die Einschätzung der Analysten.