PRAG (dpa-AFX) - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich in der Energiekrise mit einer direkten Botschaft an Deutschland gewendet. "Meine Botschaft an Deutschland ist: Seid gemeinschaftlich, solidarisch mit allen anderen", sagte der Pole am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Prag. In schwierigen Zeiten müssten sich alle auf einen gemeinsamen Nenner einigen und nicht auf den Nenner, der nur für ein Land passend sei.

