Wechsel an der Unternehmensspitze / Christin Schack übernimmt Geschäftsführung von 3M in Zentraleuropa (FOTO)

Neuss (ots) - Führungswechsel bei 3M: Christin Schack hat zum 1. Oktober 2022

die Position als Vice President und Managing Director in der Region Central

Europe übernommen und verantwortet damit das 3M Geschäft in Deutschland,

Österreich, der Schweiz sowie den Niederlanden und Belgien. Sie folgt auf Dirk

Lange, der eine globale Rolle im 3M Automotive Business übernimmt.



Christin Schack ist bereits seit 27 Jahren bei 3M tätig und leitete zuletzt den

Geschäftsbereich "Safety & Industrial" in Zentraleuropa. Diese Position hatte

sie im April 2020 übernommen. Zuvor arbeitete die gelernte Diplom-Kauffrau in

unterschiedlichen Positionen im In- und Ausland und gewann so fundierte

Kenntnisse über diverse Geschäftsbereiche des Multitechnologieunternehmens. Nach

verschiedenen Sales- und Marketing-Funktionen bei der 3M Dentalsparte in Seefeld

übernahm sie 2011 die Verantwortung für das Corporate Marketing in Westeuropa.

2016 wechselte sie in die 3M Nordic Region nach Schweden. Dort führte sie den

Geschäftsbereich "Industrial", bevor sie 2018 in gleicher Funktion nach

Deutschland zurückkehrte. Die gebürtige Hannoveranerin ist nach Christiane Grün

die zweite Frau, die die Geschäftsleitung von 3M in Zentraleuropa übernimmt.