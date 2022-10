Niedersachsens Innovationsleuchttürme erneut zum Strahlen bringen / FDP-Spitzenkandidat Dr. Stefan Birkner im Gespräch mit KI-Experte Prof. Dr. Marco Barenkamp (FOTO)

Osnabrück (ots) - Künstliche Intelligenz ist eines der beherrschenden Themen der

aktuellen Debatten, sowohl in Wissenschaft und Forschung als auch in Wirtschaft

und Gesellschaft. Während die großen Innovationen in diesem Bereich im

öffentlichen Bewusstsein zumeist mit dem amerikanischen Silicon Valley verknüpft

werden, gedeihen jedoch auch in Niedersachsen, oft nicht minder innovativ,

zugleich aber oft noch nicht so bekannt wie ihre Pendants aus den USA,

vielfältige Projekte. KI wird hier in Osnabrück in enger Kooperation von

Hochschulen und Unternehmen für vielfältige Bereiche erforscht und

wirtschaftlich erschlossen.



Der Spitzenkandidat der FDP für die anstehenden Landtagswahlen, Dr. Stefan

Birkner, hat die Themenfelder Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu

zentralen politischen Anliegen erklärt. Vor Ort bei dem Osnabrücker

KI-Spezialisten LMIS AG möchte er sich ein eigenes Bild der neusten

Entwicklungen machen.