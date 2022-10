Fruit Attraction 2022 Cute Solar unterstreicht den Wert von Solargewächshäusern (FOTO)

Madrid/ Frankfurt am Main (ots) -



- Auf der Messe "Fruit Attraction" in Madrid lag der Fokus des Cute Solar

Konsortiums auf den Vorteilen von sowie der Produktion in Solargewächshäusern.

- Um das Engagement des Sektors für die Kreislaufwirtschaft zu demonstrieren,

wurde eine Modenschau aus recycelten Gewächshausmaterialien gezeigt.

- Die Experten, die am 3. Inversolar-Kongress teilnehmen werden, der am 3. und

4. November in Almería stattfindet, wurden ebenfalls bekannt gegeben.



Mit großem Erfolg konnte das europäische Konsortium Cute Solar

(https://cutesolar.de/) - gegründet, um den Anbau von Obst und Gemüse in

Solargewächshäusern zu fördern - seine Teilnahme an der 14. Ausgabe der "Fruit

Attraction" abschließen. Mit einem interaktiven Stand sowie verschiedenen

Aktivitäten wurden die Fachbesucher über die Vorteile von Solargewächshäusern

und ihr Wirken für mehr Nachhaltigkeit umfangreich informiert.