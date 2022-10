FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag weitere Kursverluste hinnehmen müssen. Bis zum Mittag fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 138,50 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,12 Prozent und damit wieder etwas deutlicher über der Zwei-Prozent-Marke.

Der Handel am Anleihemarkt bleibt schwankungsanfällig: In den vergangenen Tagen sind die Renditen wieder spürbar gestiegen, nachdem sie zuvor erheblich gefallen waren. Zinsauftrieb kommt laut Experten vom britischen Anleihemarkt. Pensionskassen veräußerten derzeit lang laufende Staatsanleihen, was auf die Renditen im Euroraum ausstrahle, heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.