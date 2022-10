Die Mitglieder des Marketing Club Hamburg wählen neuen Beirat (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 7. Oktober hat der Marketing Club Hamburg seine jährliche

Mitgliederversammlung durchgeführt - dieses Jahr im Audimax der University of

Europe for Applied Sciences am Campus Hamburg.



Neben einem Resümee der zurückliegenden Amtsperiode und einer kurzen Reflektion

der wichtigen Entwicklungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer turnusgemäß

auch einen neuen Beirat gewählt. " Auch wenn die Hamburger Vertretung des

Deutschen Marketing Verbandes relativ gut durch die Corona-Zeit gekommen ist -

wir freuen uns darauf, mit einem neuen Beirat auch die physischen

Veranstaltungen wieder vollständig zu beleben und mit einem weiterhin hoch

attraktivem Programm unsere Clubfreundinnen und -freunde zu begeistern ", so der

amtierende Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle auf der Mitgliederversammlung. "

Und mit der Wahl des neuen Beirats, mit einer spannenden Mischung

unterschiedlicher Unternehmen, Branchen und Agenturen, verschiedener

Marketing-Herkünfte und Alterszielgruppen, wird es uns gelingen, die Bedeutung

unseren Club im Großraum Hamburg noch attraktiver werden zu lassen ".