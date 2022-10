Life Science - der Standortbooster für Mainz? Diskussion auf der Expo Real über Perspektiven, Herausforderungen und Lösungen (FOTO)

München / Mainz (ots) - Der Life Science-Sektor boomt. Davon profitiert auch der

Wirtschaftsstandort Mainz, der durch den Erfolg des Unternehmens BionTech in den

Fokus potenzieller Investoren gerückt ist. Dass der Weg zum "Life Science-Hub"

dennoch kein Selbstläufer ist und von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt,

wurde im Rahmen einer Paneldiskussion am 2. Messetag der Expo Real deutlich, zu

der die Karrié Projektenwicklung GmbH & Co. KG an den Stand der Metropolarena

Frankfurt Rhein-Main eingeladen hatte. Zu den Diskutanten gehörten Prof. Dr.

Thomas Beyerle, Catella Valuation GmbH, Frankfurt, Manuela Matz (CDU),

Beigeordnete für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften und Ordnungswesen,

Landeshauptstadt Mainz, Gabriele Volz, Gründerin, Institut für Das Neue Arbeiten

(DNAI), München und Carsten Müller, Geschäftsführer, Karrié Projektentwicklung

GmbH & Co. KG, Mainz.



Unter der fachkundigen Moderation der Immobilienökonomin Alexandra May wurden

gleich mehrere relevante Thesen herausgearbeitet:





"Nachdem es mit dem Beginn der Pandemie ein regelrechtes Überschießen ansogenannten Life Science-Immobilien gab, hat der Markt mittlerweile Standardsentwickelt, die einen deutlichen Qualitätsschub nach sich ziehen - einfacherformuliert: heute ist Life Science drin, wo Life Science draufsteht,"konstatierte Prof. Dr. Thomas Beyerle, Catella Valuation GmbH, Frankfurt.Auf die Notwendigkeit praxistauglicher Lösungen wies Carsten Müller,Geschäftsführer Karrié Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Mainz, hin: "DieAnforderungen an Life Science-Immobilen sind sehr unterschiedlich - welchekonkreten Nutzungen sind vorgesehen? Müssen die betreffenden Gebäude einegewisse Flexibilität aufweisen, ist eine mögliche Drittverwendung vorgesehen?"Ein Agieren in Clustern habe den großen Vorteil, mit einer Vielzahl anNutzungsangeboten an potenzielle Mieter herantreten zu können. "DifferenzierteAngebote sind wichtig - aus Platzgründen und je nach logistischen Anforderungenauch jenseits der Stadtgrenze von Mainz."Auch Manuela Matz (CDU), Beigeordnete für Wirtschaft, Stadtentwicklung,Liegenschaften und Ordnungswesen, favorisiert die Herausbildung von Clustern -genau dies sei für die Landeshauptstadt vorgesehen. Man sei sich jedoch bewusst,sich gegen hochkarätige Konkurrenz sowohl national als auch internationalbehaupten zu müssen. "Um als Life Science-Hub ganzheitlich erfolgreich zu sein,bedarf es Anziehungspunkten, die auch und gerade Unternehmen der traditionellenPharmabranche interessant finden. Die Nähe zu Böhringer Ingelheim und der FirmenMerck und BASF spielt uns in die Hände." Auch die Investition von 2,2 Mrd. Euroin die Mainzer Universitätsmedizin Mainz sei als massive Standortstärkung zubetrachten.Dass darüber hinaus auch die Perspektive derer wichtig sei, die alsArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen seien, betonte GabrieleVolz,Gründerin des Instituts für Das Neue Arbeiten (DNAI), München. Der Kampf umdie besten Fachkräfte sei in vollem Gange. "Unternehmen und Stadt müssenzusammenarbeiten und Verständnis für die unterschiedlichen Anforderungenentwickeln, die für international zu rekrutierende Arbeitnehmer und derenStandortwahl entscheidend sind."Insgesamt, so das Fazit der Veranstaltung, seien die Chancen, sich erfolgreichals Life Science- Standort zu etablieren, für den Standort Mainz groß. DieBiotechnologie-Initiative der rheinlandpfälzischen Landesregierung,Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahrzehnt zu einem führenden Standort in derBiotechnologie zu entwickeln, sei hierfür mit Sicherheit zuträglich. Auch in derNähe zur Johannes-Gutenberg-Universität liege großes Potenzial. Wichtig sei nun,so das Resümee von Carsten Müller, die Kräfte zu bündeln und über dieBetrachtung der einzelnen Assets hinaus eine Gesamtstrategie für die gesamteRegion zu entwickeln. Genügend Akteure, diese Strategie erfolgreich umzusetzen,gebe es.