DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 27 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Maschinenbauers, der auf die Halbleiterindustrie spezialisiert ist, dürfte auf breiter Basis anhalten, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Engpässe in der Lieferkette hätten in diesem Jahr wohl mehr Maschinen ausgeliefert werden können. Insofern gebe es wohl noch Nachholbedarf, der erst ab dem kommenden Jahr abzudecken sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,33 % auf 27,69EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m