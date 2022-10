DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 37 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob in einer am Freitag vorliegenden Studie zu dem Stahlkonzern gesamtwirtschaftliche Herausforderungen, aber nur geringe bilanzielle Risiken hervor. Im dritten Quartal erwartet er deutliche schwächere Ergebnisse wegen des Gegenwinds durch niedrigere Stahlpreise, höhere Energiekosten und eine sinkende Nachfrage. Die Bewertung der Papiere sei aber vielversprechend und so könne man über die aktuelle Volatilität hinweg sehen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,50 % auf 21,09EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m