Maritime Resources: Aktie sammelt Kraft für den Ausbruch!

Fünf kanadische Cent kostet die Aktie von Maritime Resources (0,05 CAD | CA57035U1021) derzeit. Daran hat sich im Prinzip seit Juni dieses Jahres nichts geändert. Damals hatte ein US-Fonds seine Stücke auf den Markt geworfen und dafür gesorgt, dass der Kurs von 0,11 CAD auf 0,05 CAD fiel. Als das Unternehmen im September dann die Machbarkeitsstudie, die sogenannte Feasibility Study, für den Bau der Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt vorlegte, ging es kurz aufwärts. Die Kennzahlen waren überzeugend. So kostet der Bau 75 Mio. US-Dollar, Maritime will dabei 50.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Je Unze sollen die Kosten bei 912 US-Dollar liegen, was ein überzeugender Wert ist. Der Free Cashflow liegt demzufolge bei rund 41,4 Mio. US-Dollar pro Jahr. Demgegenüber steht heute ein Börsenwert von umgerechnet rund 15,4 Mio. US-Dollar.

Großaktionäre setzen voll auf den Bau der Goldmine

Die Aktie stieg kurzzeitig auf knapp 0,07 CAD, fiel dann aber wieder auf das alte Niveau zurück. Das hatte sicherlich mit dem schwachen Marktumfeld zu tun, aber auch mit der Sorge, dass eine Firma mit diesem Börsenwert keine Finanzierung über 75 Mio. US-Dollar stemmen kann. Die Großaktionäre Dundee Goodman Merchant Partners sowie Tembo Capital sind allerdings nicht dieser Meinung. Kurz nach Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie zeichneten sie bei einem Financing über 3,7 Mio. CAD neue Aktien. Offenbar glauben die Profis weiter an den Bau der Mine.

Klar ist jedenfalls, dass das Maritime-Management nun genug finanzielle Luft hat, um sich voll auf die Finanzierung zu konzentrieren. Gelingt dies, dürfte die niedrige Bewertung Vergangenheit sein und die Aktie nachhaltig aus ihrem engen Handelskorridor ausbrechen.

Aktieninfo Maritime Resources*

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,05 C$

Börsenwert: rund 20 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 399,4 Mio.

davon Optionen/Warrants: 25,8 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)