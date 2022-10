Wirtschaft DIHK warnt vor Wohlstandsverlust in "unvorstellbarem Ausmaß"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DIHK-Präsident Peter Adrian hat angesichts der enorm hohen Energiepreise vor der Insolvenz zehntausender Betriebe in den kommenden Monaten und einem "Wohlstandsverlust in bislang unvorstellbarem Ausmaß" gewarnt. "Wenn die Energiepreise nicht deutlich sinken, gehen spätestens in sechs Monaten bei zehntausenden Betrieben hierzulande die Lichter aus", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).



"Jeden Tag, an dem die Energiepreise nicht sinken, müssen mehr Betriebe ihre Produktion zurückfahren oder sogar ganz schließen", sagte der DIHK-Chef. "Damit droht uns ein Wohlstandsverlust in bislang unvorstellbarem Ausmaß", erklärte Adrian. "Ich weiß, dass viele Unternehmen darauf zählen, dass die Gaskommission pragmatische Lösungen findet, die schnell wirken. Die Betriebe und ihre Beschäftigten zählen aber auch darauf, dass diese dann von der Politik im Expresstempo umgesetzt werden."