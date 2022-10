Aral und REWE erweitern Partnerschaft / Aral pulse und REWE ermöglichen Schnellladen an 180 REWE-Märkten in Deutschland

Bochum/Köln (ots) -



- Schnelles E-Ladeangebot an deutschlandweit 180 REWE-Märkten bis Ende 2024

- Mindestens zwei Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten pro

REWE-Parkplatz

- Neue 150-kW-Ladesäulen bieten Kund:innen die Möglichkeit, binnen zehn Minuten

Strom für eine Reichweite von bis zu 150 km zu beziehen

- Partner prüfen Ausweitung der Kooperation auf bis zu 600 Filialen auf

Mietobjekten



Egal, ob während des Fußballtrainings der Kinder oder auf dem Rückweg von der

Spätschicht: Wenn es schnell gehen soll, ist Effizienz ein kostbares Gut. Von

diesem profitieren REWE-Kund:innen und andere in Zukunft noch umfangreicher.

REWE hat seine Partnerschaft mit Aral erweitert, um an deutschlandweit 180

REWE-Märkten Aral pulse Schnellladesäulen zu installieren. Damit können

Kund:innen ihre Einkaufszeit auch zum Laden verwenden.





Durch die Zusammenarbeit mit Aral pulse, größter Anbieter von öffentlichzugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland, könnten bis Ende desJahres 2024 mindestens 720 Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 54.000kW installiert werden. Damit wird Aral zu einem der wichtigstenE-Mobilitätspartner von REWE in Deutschland.Die Zusammenarbeit von REWE und Aral begann bereits im Februar 2016 und umfasstheute REWE To Go-Shops an 768 Aral Tankstellen. Die Aral Partnerschaftermöglicht nun schnelles und zuverlässiges Laden an vielen der verkehrsgünstiggelegenen Supermärkte von REWE. Die erste Ladesäule soll im vierten Quartal 2023in Betrieb genommen werden.Alexander Junge, Aral Vorstand für E-Mobilität, sagte: "Partnerschaften wiediese sind genau das, was wir brauchen, um unser Angebot an E-Ladesäulen schnellauszubauen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen schnelles und zuverlässigesLaden dort zu ermöglichen, wo sie es brauchen. Die 150-kW-Ladesäulen von Aralpulse erweitern das gesamte Angebot der REWE-Märkte und bieten Kund:innen denzusätzlichen Komfort, während des Einkaufs laden zu können.""Mit den Schnellladesäulen von Aral pulse erweitern wir unsere E-Infrastruktur:Dieses zusätzliche Angebot vereinfacht den Alltag unserer Kund:innen undMitarbeiter:innen. Im Rahmen unserer eigenen Klima-Ambitionen planen wir, bis2024 insgesamt 4.000 Ladepunkte an bestehenden Mietobjekten und Neubauten zuinstallieren. Unsere Partnerschaft mit Aral leistet einen wichtigen Beitraghierzu", sagt Telerik Schischmanow, REWE Group Vorstand.Auf jedem der ausgewählten REWE-Parkplätze werden im Rahmen der Kooperationmindestens zwei bis zu maximal sechs Schnellladesäulen errichtet, die mit Strom