Die Aktie des US-Ölkonzerns Marathon Oil wies in den letzten Handelstagen eine veritable Aufwärtsdynamik auf. Innerhalb weniger Handelstage legte die Aktie von 21 US-Dollar auf knapp 28 US-Dollar zu. Und das Momentum könnte Marathon Oil noch weiter nach oben bringen.

Mit jedem zurückeroberten Widerstand löst(e) die Aktie ein frisches Kaufsignal aus. Der fulminante Zwischensprint der letzten Handelstage befeuerte sich sozusagen selbst. Und es könnte in diesem Stil weitergehen, denn aktuell klopft Marathon Oil an den nächsten wichtigen Widerstand an.



Der obere Chart zeigt deutlich, dass es Marathon Oil zuletzt gelang, wichtige Widerstände zu knacken. Vor allem die Rückkehr über die Zone 24,2 US-Dollar / 25,0 US-Dollar war aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Genauso wichtig war das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie. Die Basis für den aktuellen Vorstoß wurde allerdings durch den erfolgreichen Test der eminent wichtigen Unterstützungszone 21 US-Dollar / 20 US-Dollar gelegt.

Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisenden Charakter haben. Gelingt es Marathon Oil, nun auch den Widerstand bei 28,5 US-Dollar zu knacken, könnte es für die Aktie bis in Richtung Juni-Hoch, das damals bei knapp 32,5 US-Dollar markiert wurde, gehen. Mit Blick auf die zurückliegende Kursrally könnten aber auch mit Erreichen des Widerstands Gewinnmitnahmen aufkommen. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 25 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.