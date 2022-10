Für die stürmischen Zeiten an der Börse ist ein Potpourri hauptsächlich politischer Gründe verantwortlich. Der Krieg in der Ukraine eskaliert weiter und es ist noch immer kein Frieden in Sicht. In den letzten Wochen eroberten die ukrainischen Streitkräfte einen Teil der besetzten Staatsgebiete…

Seit Jahresbeginn erleben wir an der Börse stürmische Zeiten. Die Kursverluste sind beachtlich. So hat der S&P 500 in diesem Jahr 25 Prozent verloren. Viele Anleger sind verunsichert und suchen Stabilität und Sicherheit. Dividenden-Aktien von Qualitätsunternehmen bieten genau das. Sogar in schweren Zeiten schütten diese Unternehmen zuverlässig Dividenden aus und glänzen drüber hinaus mit Dividendenwachstum und geringeren Risiken im Vergleich zu deutlich spekulativeren Aktien.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer