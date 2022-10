Die Schweizer Holzbearbeitungsbranche trifft sich erneut an der Holz 2022 (FOTO)

Basel (ots) - Fachleute der Schweizer Holzbearbeitungsindustrie kommen auch in

diesem Jahr vom 11. bis 15. Oktober 2022 an der Holz in Basel zusammen. Während

der fünftägigen Messe präsentieren sich rund 300 Ausstellende auf 45'000 m2 und

stellen Neuheiten sowie Innovationen vor. Ergänzend zeigt das abwechslungsreiche

Begleitprogramm, was die Branche darüber hinaus bewegt. Einmalig ist, dass die

Berufsweltmeisterschaften der Möbel- und Bauschreiner sowie der Zimmerleute im

Rahmen der ältesten Fachmesse der Schweiz durchgeführt werden.



Beim Branchenhighlight Holz, bei dem sich Fachleute aus der ganzen Schweiz und

dem angrenzenden Ausland treffen, stehen der persönliche (Erfahrungs-)Austausch

und das Präsentieren von Neuheiten und innovativen Lösungen im Mittelpunkt. Die

rund 33'000 Besuchenden erwartet auch in diesem Jahr ein hochkarätiges

Ausstellungsangebot in den Bereichen Maschinen, Werkzeuge, Rohstoffe,

Halbfabrikate, Materialien und Zubehör. "Wir freuen uns, die Schweizer

Holzbearbeitungsbranche sowie auch die Teilnehmenden der

Berufsweltmeisterschaften der Möbel- und Bauschreiner sowie der Zimmerleute in

Basel willkommen zu heissen", so Tanja Fischer, Projektmanagerin der Holz.