ZÜRICH - Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse hat den Rückkauf von Schuldpapieren angekündigt. Sie will dafür drei Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) aufwenden, wie sie am Freitag mitteilte. Die Ratingagentur S&P hatte am Donnerstagabend "zunehmende Risiken" bei der Bank konstatiert.

SEOUL/SANTA CLARA/HSINCHU - Die Nachfrage nach einst so knappen Computerchips schwächelt in einigen Bereichen mittlerweile - und belastet den Gewinn führender Hersteller. Mit Samsung und AMD verfehlten diese Woche gleich zwei Chipfertiger die Erwartungen der Experten. Für Samsung war es der erste Gewinnrückgang seit Jahren. Einzig TSMC scheint dem Sog der Branche etwas entgegenhalten zu können.

TOYOTA - Hacker haben wahrscheinlich die Daten von knapp 300 000 Kunden das japanischen Auto-Riesen Toyota erbeutet. Das teilte der Konzern am Freitag in der Stadt Toyota mit. "Wir haben festgestellt, dass 296 019 E-Mail-Adressen von Kunden und die dazugehörigen Verwaltungsnummern kompromittiert worden sein könnten", heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen sind demnach Autofahrer, die den Toyota-Onlinedienst T-Connect nutzen.

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet damit, dass die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission am Montag einen Vorschlag zur geplanten Gaspreisbremse vorlegt. Die Bundesregierung werde sich dann "sofort und intensiv" damit beschäftigen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Wie und wann die Öffentlichkeit über den Vorschlag informiert werden soll, sagte er nicht.