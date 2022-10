Aral und REWE erweitern Partnerschaft (AUDIO)

Bochum/Köln (ots) - Aral pulse und REWE ermöglichen Schnellladen an 180

REWE-Märkten in Deutschland



- Schnelles E-Ladeangebot an deutschlandweit 180 REWE-Märkten bis Ende 2024

- Mindestens zwei Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten pro

REWE-Parkplatz

- Neue 150-kW-Ladesäulen bieten Kund:innen die Möglichkeit, binnen zehn Minuten

Strom für eine Reichweite von bis zu 150 km zu beziehen

- Partner prüfen Ausweitung der Kooperation auf bis zu 600 Filialen auf

Mietobjekten



Egal, ob während des Fußballtrainings der Kinder oder auf dem Rückweg von der

Spätschicht: Wenn es schnell gehen soll, ist Effizienz ein kostbares Gut. Von

diesem profitieren REWE-Kund:innen und andere in Zukunft noch umfangreicher.

REWE hat seine Partnerschaft mit Aral erweitert, um an deutschlandweit 180

REWE-Märkten Aral pulse Schnellladesäulen zu installieren. Damit können

Kund:innen ihre Einkaufszeit auch zum Laden verwenden.