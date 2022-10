Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Laut aktueller "Gesundheitswirtschaftlicher Gesamtrechnung" erreichte dieGesundheitswirtschaft in Deutschland in 2021 mit über 390 Milliarden EuroBruttowertschöpfung und 7,7 Millionen Erwerbstätigen ein Rekordhoch.- Die Gesundheitswirtschaft trägt mit 1.375 Milliarden Euro in bedeutendem Maßezur Bruttowertschöpfung und zum Wohlstand in Europa bei.- Roche hat in den letzten fünf Jahren mit Investitionen in Höhe von rund 2,5Milliarden Euro zur Weiterentwicklung der deutschen Standorte beigetragen; in2021 stiegen zudem die weltweiten Investitionen der Roche Gruppe in Forschungund Entwicklung auf ca. 14 Milliarden Euro. Damit reinvestiert Roche mehr als20 % seines Umsatz in die Zukunft der Medizin.- Gleichzeitig sieht Roche den Investitions- und Innovationsstandort Deutschlanddurch die Gesetzesinitiative von Gesundheitsminister Lauterbach als gefährdetund kündigt für nächste Woche eine Studie von Prof. Bert Rürup, Präsident desHandelsblatt Research Institute, zu den möglichen Auswirkungen des Gesetzesauf den Pharma-Standort Deutschland an.Prof. Dr. Dennis A. Ostwald (WifOR Institute) hat am 7. Oktober die aktuellenDaten der Gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung (GGR) für das Jahr 2021unter dem Titel "Gesundheitswirtschaft und zwei Jahre Corona-Pandemie"vorgestellt. Die Zahlen unterstreichen die zentrale und zunehmende Bedeutung derGesundheitswirtschaft für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der deutschenVolkswirtschaft: So leistet sie hierzulande einen zentralen Beitrag zumWohlstand und zur soliden wirtschaftlichen Lage. Die Branche zeichnet sich durchu.a. einen hohen Beschäftigungsgrad, eine überdurchschnittliche Produktivitätbasierend auf Forschung und Entwicklung, eine positive außenwirtschaftlicheBilanz und stetiges Wachstum aus. Mehr als jeder vierte Erwerbstätige in derGesundheitswirtschaft der Europäischen Union arbeitet in Deutschland. Diedeutschen Exporte der Branche sind in 2021 um 13% auf 160 Milliarden Eurogestiegen.Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima (BMWK) wurde derBericht zur GGR erstmals 2015 veröffentlicht und wird seitdem regelmäßigaktualisiert. Der Bericht ermöglicht es, die Wirtschaftsleistung verschiedenerBranchen zu vergleichen und ihren Beitrag zur Wertschöpfung, Beschäftigung undzum Export zu bemessen. Dadurch ist eine Datengrundlage entstanden, die diezahlreichen Wirkungszusammenhänge und Komplexitäten in der Gesundheitswirtschaftumfassend abbildet. Abrufbar ist der Bericht unter der Website des BMWK (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-gesundheitswirtschaft.html) .