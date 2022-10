Der pme Familienservice gehört zu den "Familienfreundlichsten Unternehmen 2022" (FOTO)

Berlin (ots) - Die pme Familienservice Gruppe gehört laut Zeitschrift freundin

und Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zu den "Familienfreundlichsten

Unternehmen 2022". Das Unternehmen überzeugte in der Kategorie "Beratung &

Consulting" und gehört damit zu den Top 20 in Deutschland.



In unsicheren Zeiten ist es für Beschäftigte besonders wichtig, durch sozial

verantwortungsvolles Handeln Rückhalt vom eigenen Arbeitgeber zu erfahren - sei

es durch finanzielle Unterstützung, moderne Arbeitsmodelle oder Benefits, die

das Arbeits- und Privatleben besser vereinbaren. Beim pme Familienservice, dem

größten EAP-Anbieter Deutschlands, macht die Vereinbarkeit von Beruf und

Privatleben den Großteil der Unternehmenskultur aus - und das seit über 30

Jahren.