Hannover (ots) - Marvin Flenche ist Geschäftsführer der A&M UnternehmerberatungGmbH in Hannover. Mit dem Team seiner Agentur sorgt er insbesondere beiUnternehmen aus der Handwerksbranche für den optimalen Auftritt zur Kunden- undMitarbeiterakquise. Der Marketing-Experte kennt die Lage am Ausbildungsmarktdaher genau und will Handwerksunternehmen bei der Gewinnung von Auszubildendenunterstützen.Den deutschen Unternehmen gehen die Auszubildenden aus. Allein im letzten Jahrkonnte laut DIHK mehr als ein Drittel der Betriebe hierzulande nicht alleAusbildungsplätze besetzen, manche keinen einzigen. Nicht nur durch Corona,sondern auch durch die Verschiebung hin zu akademischer Berufsbildung wird dieseEntwicklung sich in den nächsten Jahren eher noch verstärken. Das trifftbesonders die Handwerksbranche. Trotz der vielerorts vollen Auftragsbücher habendie Betriebe Schwierigkeiten, genügend Auszubildende für ihre Arbeit zubegeistern. "Die jungen Menschen gehen oft von fehlender Wertschätzung und wenigEntwicklungsmöglichkeiten im Handwerk aus", erklärt Marvin Flenche,Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH. "Dabei lassen sich dieseVorbehalte durch die richtige Strategie schnell entkräften." Im Folgenden hatder Marketing-Experte fünf Tipps zusammengestellt, wie Unternehmen heuteAuszubildende von sich überzeugen können.Tipp 1: Junge Menschen spüren lassen, dass sie im Unternehmen wertgeschätztwerdenViele Betriebe unterschätzen, wie stark vor allem junge Mitarbeiter von derinternen Unternehmenskultur beeinflusst werden. Oberstes Gebot sei daher, seinenAzubis vom ersten Tag an genügend Wertschätzung zu vermitteln. Natürlich ist esnötig, den jungen Menschen auch die tatsächlich zu bewältigenden Aufgabenzuzuteilen. Denn auch die vermeintlich schlechten Aufgaben gehören zumArbeitsleben einfach dazu. "Wer jedoch eine gute Firmenkultur pflegt und seinenAzubis auch mal Anerkennung entgegenbringt, wird davon schnell profitieren",erklärt Marvin Flenche. Die Unternehmen sollen sich vor Augen halten, dass mitgenügend Wertschätzung die Arbeit von den Auszubildenden vermehrt als Chancedenn als täglich zu bewältigende Last gesehen wird: Neben höherer Motivation imBetrieb zu bleiben, kann das sogar zu einer höheren Weiterempfehlungsquote imFreundes- und Bekanntenkreis der Auszubildenden führen.Tipp 2: Der Gang in die Schulen ist nur mit der richtigen Vorbereitung sinnvollViele Unternehmen möchten auch direkt in die Schulen gehen, um dort zu werben.