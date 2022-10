Seite 2 ► Seite 1 von 2

Teltow (ots) - Jana Jabs ist Franchise-Expertin. Im Rahmen ihrer Arbeit für DieFranchiseMacher unterstützt sie Unternehmer mit nachhaltigen Lösungen undpragmatischen Strategien beim Aufbau ihres Unternehmensnetzwerks. Warum sichFranchise-Systeme als eine erfolgreiche Geschäftsidee erwiesen haben, was sieeinzigartig macht und wie man ein Franchise-System von Anfang an richtigaufbaut, hat Jana Jabs im Folgenden verraten.Viele Menschen träumen davon, sich mit ihrem eigenen Unternehmen selbstständigzu machen, um sich aus ihrem bisherigen Job zu lösen. Im Idealfall erwartetfrischgebackene Unternehmer ein Höchstmaß an persönlicher Erfüllung undunternehmerischer Selbstverwirklichung. Doch die Umsetzung einer eigenenGeschäftsidee bringt auch einige Hürden mit sich: Nicht nur braucht es viel Zeitund Energie, um die Zielgruppe auf das eigene Angebot hinzuweisen - auch dieetablierten Mitbewerber machen es angehenden Unternehmern schwer, ihre Ziele zuerreichen und tatsächlich Gewinn zu machen. "Unternehmer, die als Einzelkämpfereine eigene Geschäftsidee realisieren, sehen sich häufig mit unüberwindlichenMarkteintrittsbarrieren konfrontiert", erklärt Jana Jabs, Franchise-Expertin vonDie FranchiseMacher. "Schon die Entwicklung eines eigenen Logos und einerhochwertigen Webseite sind sehr kostenintensiv - von geeignetenMarketingmaßnahmen einmal ganz zu schweigen." Franchising sei daher fürzahlreiche Gründer die bessere Lösung.Die Bandbreite eines Franchise-Systems ist groß. Ob Food, Beauty oder Bildung:Die Möglichkeiten sind vielfältig. Für frischgebackene Unternehmer hat das denentscheidenden Vorteil, dass sie das Rad nicht neu erfinden müssen, aber dennochihren eigenen Weg gehen können. "Mithilfe von Franchising lässt sich der Traumvon der Selbstständigkeit mit deutlich geringerem Risiko verwirklichen", sagtJana Jabs. "Durch den Eintritt in ein erprobtes Geschäftskonzept mit gesicherterMarktposition sind die Aussichten, als Gründer Erfolg zu haben, wesentlichbesser, als wenn man versucht, eine eigene Geschäftsidee umzusetzen. BreiteVorkenntnisse sind nicht vonnöten, weshalb sich auch Quereinsteiger häufig fürdiese Option entscheiden." Als Franchise-Expertin weiß sie genau, worauf es beimAufbau eines Franchise-Systems ankommt. Warum sich Franchising als eine dererfolgreichsten Geschäftsideen erwiesen hat, hat die Expertin an dieser Stellein fünf Gründen zusammengefasst.Grund 1: Alle Erwartungen werden immer zu 100 Prozent erfülltZuallererst: Ein Franchise-Modell bietet seinen Kunden, Lieferanten, Geldgebern,Angestellten und Kooperationspartnern einen konstanten Wert entsprechend ihrer