Social Media Stellenanzeigen überfluten den Markt - Lucas Fischer verrät, wie Logistikunternehmen es schaffen, sich trotzdem die besten Bewerber zu sichern (FOTO)

Gera (ots) - Der Kraftfahrermangel in der Logistikbranche wird immer

dramatischer. Viele Unternehmen stehen ohne Fachkräfte da. Lucas Fischer, der

Gründer und Geschäftsführer von MediaRecruiting, kennt das Problem und

unterstützt Speditionen bei der Mitarbeitergewinnung. Im Folgenden hat der

Experte vier wertvolle Tipps zum optimalen Einsatz digitaler Strategien

verraten.



Speditionen und Logistikunternehmen finden kaum noch qualifizierte Mitarbeiter.

Um ihre Sichtbarkeit am Bewerbermarkt zu erhöhen, schalten sie Anzeigen auf

Social Media. Zwar sind diese tatsächlich effektiver als die klassischen

Maßnahmen auf Jobportalen, aber das Feed ist inzwischen einfach voll. Eine

Chance hat nur, wer sich mit seiner Anzeige klar von der Masse abhebt. Vielen

Unternehmern fehlt hierfür allerdings das nötige Know-how. Die Folge: Die

Stellenanzeige wird übersehen und gute Fahrer bewerben sich woanders. Hier kann

Lucas Fischer von MediaRecruiting helfen. Als Experte im Social-Media-Marketing

weiß er genau, wie man gezielt die besten Bewerber erreicht. So erzielt er mit

seinen digitalen Strategien beeindruckende Erfolge.