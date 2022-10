Artmarket.com Artprice veröffentlicht seinen "Marktbericht für ultrazeitgenössische Kunst 2022"

Paris (ots/PRNewswire) - Rechtzeitig zu den Kunstmessen Frieze London und Paris+

hat Artprice dem "Markt für ultrazeitgenössische Kunst" zum ersten Mal einen

vollständigen Jahresbericht gewidmet. Dieses Dokument, das kostenlos in

französischer und englischer Sprache erhältlich ist, analysiert die

spektakulären Auktionsergebnisse für Werke der bildenden Kunst und Kunst-NFTs

von Künstlerinnen und Künstlern unter 40 Jahren. Diese Arbeiten spiegeln die

neuen Sorgen und gesellschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen die

jüngeren Generationen von heute zu kämpfen haben.



Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice, ist

der Meinung, dass " die aktuellen Werke der jüngsten Stars der zeitgenössischen

Kunst in wenigen Jahren sogar teurer werden könnten als die Werke der großen

alten Meister. Die Seltenheit eines Werks und der Platz des Künstlers in der

Kunstgeschichte scheinen heute nicht mehr so wichtig zu sein wie der Sinn für

Neuartigkeit und die Leidenschaft, die das Kunstwerk hervorruft ".