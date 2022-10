Wirtschaft Bayerns Grüne wollen Uniper Wasserkraftwerke abnehmen

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Rettung des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper durch den Bund könnte Wasserkraftwerke in Bayern wieder in freistaatliche Hand bringen. "Die Kraftwerke sind jetzt im Eigentum des Bundes. Wir wollen sie wieder in die Hände der Menschen in Bayern legen", sagte der grüne Oppositionsführer Ludwig Hartmann dem "Spiegel".