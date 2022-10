"Souveränität" für Europa - EBSCON 2022 stand im Zeichen der "Souveränität" der europäischen Chip- und Elektronik-Industrie.

Villach/Graz (ots) - Branchen-Wertschöpfung und Technologie-Souveränität inEuropa sichern!- Souveränität der Chip- und Elektronik-Industrie braucht die Kooperation vongroßen und kleinen Unternehmen und Start-ups.- Zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ist ein genauer Blick auf dieProduktionsbedingungen der Halbleiter notwendig.- Die Branche braucht ein neues Narrativ, um die Jugend zu begeistern.- Mehr als 300 Teilnehmer:innen, 211 vor Ort im Grazer Congress, 7 Nationen.- Eröffnung durch LRin Barbara Ebinger-Miedl, Landeshauptmann-Stv.in GabySchaunig, Michael Wiesmüller, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, undSilicon-Alps-Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer.- Key Note von Markus Stäblein, CEO NXP Semiconductors Austria, impulse talks zu4 Topics und 3 weitere Panels auf zwei Stages, B2B Sessions und Ausstellung.Die Souveränität der europäischen Chip- und Elektronik-Industrie - also wiewesentliche und wichtige Teile der Branchen-Wertschöpfung zurück nach Europageholt werden können und die Technologie-Souveränität auch für die Zukunftgesichert werden kann - stand im Fokus der EBSCON 2022, die am 05. Oktober mitmehr als 300 Teilnehmer:innen im Grazer Congress über die Bühne ging. Unter demMotto "Brücken bauen für morgen" waren sich die Spitzenvertreter:innen dereuropäischen EBS (Electronic Based Systems)-Branche, Expert:innen aus derForschung und das Fachpublikum vor Ort und im Live-Stream einig, dass der'European Chips Act' ein Meilenstein in der Geschichte der EU sein kann, es abereine rasche Umsetzung der Investitionszusagen auf Ebene der Nationalstaatenbraucht. Weitere Themen spannender Präsentationen und Diskussionen waren dieChancen von Start-ups und KMU im Bereich der EBS, "Security of Things" durchverlässliche EBS sowie die Umsetzung des europäischen Green Deals durchelektronikbasierte Systeme."Mit der heurigen EBSCON und ihren mehr als 300 Teilnehmer:innen aus Österreich,Deutschland, Lettland, Polen, Slowenien, den USA und Japan sind wir sehrzufrieden. Die Vernetzung und Diskussion zwischen dem Live-Publikum und denOnline-Teilnehmer:innen hat auch dieses Jahr wieder sehr gut funktioniert undden Stellenwert der EBSCON als Leuchtturm des Silicon Alps-Netzwerks bestätigt",freut sich Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer.Die EBSCON 2022 zum Nachsehen: https://vimeo.com/757062137/f32a75f32d WeitereInformationen und Fotos zum Download unter: https://ebscon.eu/press/Pressekontakt:Franz Zuckriegl: +43 699 100 33 816 / mailto:fz@franzzuckriegl.comAndrea Pavlovec-Meixner: +43 664 264 20 35 / mailto:pavlovec@comcom.co.atSilicon Alps Cluster GmbH, Europastraße 12, 9524 Villach,http://www.silicon-alps.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165763/5339338OTS: Comcom