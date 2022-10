BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Pakistan arbeiten weiterhin intensiv daran, besonders schutzbedürftige Menschen aus dem von den radikalislamistischen Taliban regierten Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Der pakistanische Außenminister Bilawal Bhutto Zardari sagte am Freitag nach einem Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin, er sei zuversichtlich, dass es angesichts der Kontakte zu den Taliban hier eine positive Entwicklung geben werde.

Baerbock sagte, vor allem zu Beginn des Jahres sei man gut damit vorangekommen, besonders die Schutzbedürftigen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Deutsche Auslandsvertretungen hätten knapp 24 000 Visa für afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige ausgestellt - mehr als 18 000 davon an der Botschaft in Islamabad. Menschen aus Afghanistan seien mit 83 Charterflügen aus Pakistan direkt nach Deutschland gebracht worden.