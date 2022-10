Bundeskanzler Scholz kommt vor Landtagswahl nach Niedersachsen

HANNOVER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt zum Wahlkampf-Enspurt vor der Landtagswahl nach Niedersachsen. Am Samstag (15.00 Uhr) ist in Hannover eine Wahlkampfveranstaltung mit dem amtierenden Ministerpräsidenten und SPD-Spitzenkandidaten Stephan Weil vorgesehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird ebenfalls erwartet. Auch Weils CDU-Herausforderer Bernd Althusmann wird am Samstag (12.30 Uhr) in Hannover nochmals um Stimmen werben, bevor am Sonntag der niedersächsische Landtag neu gewählt wird.

In jüngsten Umfragen lag die Niedersachsen-SPD um Weil mehrere Prozentpunkte vor der CDU. Beide Parteien regieren bislang zusammen. Die Wunsch-Koalition von Weil ist ein rot-grünes-Bündnis, die beiden Parteien können auf eine Mehrheit hoffen. Mit den Grünen hatte Weil bereits in seiner ersten Amtszeit zusammen regiert./mni/DP/ngu