Melnyks Familie könnte zunächst in Deutschland bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andij Melnyk, denkt darüber nach, zunächst ohne seine Familie in sein Heimatland zurückzukehren. "Wir überlegen noch, ob ich zunächst alleine fahre", sagte Melnyk dem "Spiegel". Seine Frau Switlana Melnyk sagte, es werde für alle eine große Herausforderung. "Wir haben einen 20-jährigen Sohn, der hier studiert, und eine 11-jährige Tochter, die in Berlin in die sechste Klasse geht."

Das größte Problem werde sein, für die gemeinsame Tochter eine Schule mit Schutzbunker zu finden, davon gebe es zu wenige. "Sonst ist nur Onlineunterricht erlaubt", sagte Switlana Melnyk.