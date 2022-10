SKODA AUTO steht vor Markteintritt in Vietnam (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Tschechischer Automobilhersteller bietet europäische

Modelle bereits ab 2023 an



> Ab 2024 auch KUSHAQ und wenig später SLAVIA aus indischer Produktion

erhältlich



> Mögliches Absatzpotenzial: zunächst 30.000 Fahrzeuge, perspektivisch 40.000

Einheiten pro Jahr





> Thanh Cong Motor Vietnam als lokaler Partner des Automobilherstellers> Bau eines CKD-Montage-Werkes in Vietnam im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossenSKODA AUTO treibt die Internationalisierung des Unternehmens weiter voran undsteht vor dem Eintritt in den vietnamesischen Markt. In Kooperation mit ThanhCong Motor Vietnam (TC Motor) als lokalem Partner bietet der tschechischeAutomobilhersteller die ersten europäischen Modelle dort bereits ab 2023 an. ImJahr 2024 läuft zusätzlich die Montage von CKD-Bausätzen (Completely KnockedDown) der Modelle KUSHAQ und SLAVIA an. Die Fertigungslinie befindet sichderzeit im Aufbau. Mit seiner dynamisch wachsenden Wirtschaft und großemPotenzial auf dem Automobilmarkt bietet das Land optimale Voraussetzungen, umdie Position von SKODA AUTO in der Region weiter zu stärken. Das Unternehmenrechnet zunächst mit einem Absatzvolumen von 30.000 Fahrzeugen pro Jahr.Klaus Zellmer, SKODA AUTO CEO, betont: "Der Markteinstieg in Vietnam ist fürSKODA AUTO ein logischer nächster Schritt unsererInternationalisierungs-Strategie: Mit unserem attraktiven Modellportfolio bietenwir genau die richtigen Produkte für die Kundinnen und Kunden und werden unsereStärken auf diesem hochdynamischen Markt voll ausspielen können. Zusätzlichbringt die geographische Nähe zu Indien große Synergieeffekte: Bereits 2024werden wir Fahrzeugbausätze aus unserem indischen Werk Pune nach Vietnamexportieren und treiben damit auch unser Projekt INDIA 2.0 entschlossen weitervoran. In Summe werden wir damit unsere Präsenz in Südostasien weiter deutlichstärken."Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, ergänzt: "DieInternationalisierung unseres Geschäfts ist integraler Bestandteil unserer NEXTLEVEL - SKODA STRATEGY 2030. Wir sehen großes Wachstumspotenzial in Vietnam undmit der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft sowie dem Freihandelsabkommen EVFTAsind die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen sehr günstig. Mit TC Motor habenwir zudem einen starken und verlässlichen Partner gefunden, um in Vietnamschnell Fuß zu fassen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Modellportfolioperfekt zu den Wünschen der Vietnamesinnen und Vietnamesen passt und freuen uns,Anfang nächsten Jahres durchzustarten."Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor) verantwortet als Partner lokale Produktion