Wirtschaft Scholz mit Europa-Gipfel zufrieden - Keine Lösung in Energiefrage

Prag (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit dem Gipfel in Prag zufrieden gezeigt - greifbare Lösungen für die Probleme der Zeit hat es dabei aber offenbar nicht gegeben. Europa sei "noch enger zusammengerückt", sagte Scholz am Nachmittag in der tschechischen Hauptstadt.