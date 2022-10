Die Aktien der Ölkonzerne haben derzeit das Momentum auf ihrer Seite. Veritable Aufwärtsbewegungen kennzeichneten die letzten Handelstage. Auch die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Hess verzeichnete zuletzt beachtliche Kursgewinne. Die charttechnische Konstellation hat sich damit im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung deutlich aufgehellt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.09. hieß es unter anderem „[…] Nach einer erneuten Verschnaufpause und damit einhergehend einem nochmaligen Test der Zone 116 / 115 US-Dollar drehte Hess erneut nach oben ab und attackierte abermals den Widerstandsbereich um 130+ US-Dollar. Aber auch dieser Versuch, über den markanten Widerstandsbereich zu setzen, blieb erfolglos. Es kam, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein. Rasch wurde erneut der Bereich um 116 / 115 US-Dollar erreicht. Dieses Mal konnte er aber dem Druck nicht Stand halten. Aktuell nimmt die Aktie den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 100 US-Dollar / 98 US-Dollar ins Visier. Sollte es auch darunter gehen, könnte eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 90 US-Dollar erfolgen. Vorstöße auf der Oberseite erlangen erst Relevanz, sollten sie Hess über die Zone 115 US-Dollar / 116 US-Dollar zurückführen.“



In den letzten Handelstagen und –wochen ging es für Hess durchaus turbulent zu. Mitte September testete die Aktie den zentralen Widerstandsbereich um 130 US-Dollar. Der erfolgreiche Durchbruch blieb der Aktie damals verwehrt, das frische Kaufsignal ebenso. Eine knackige Korrektur führte die Aktie Ende September noch einmal zurück auf 100 US-Dollar.

Der erfolgreiche Test der eminent wichtigen Unterstützung von 100 US-Dollar legte die Basis für die aktuell zu beobachtende Kursrally. Hess läuft gegenwärtig erneut den zentralen Widerstandsbereich um 130 US-Dollar an. Gelingt der Aktie dieses Mal der Ausbruch?

Kurzum. Ein Ausbruch über die 130 US-Dollar würde der Aktie ein starkes, möglicherweise richtungsweisendes Kaufsignal bescheren. In diesem Fall würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 137 US-Dollar eröffnen. In diesem Bereich bildete die Aktie im Jahr 2008 ein markantes Hoch aus. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollte es für die Aktie nicht mehr unter die Zone 116 / 115 US-Dollar gehen. Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir einen 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht.