Projekt zur 5G-Nachfolgetechnologie Hexa-X-II Ericsson und europäische Partner intensivieren Zusammenarbeit in Sachen 6G-Ökosystem und Standardisierung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die Europäische Kommission (EK) hat heute die Gründung von Hexa-X-II

angekündigt, der zweiten Phase der 6G-Initiative der EK.

- Ericsson wird weiterhin die technische Führungsrolle innehaben, die es in der

ersten Phase der Hexa-X-Initiative innehatte.

- Magnus Frodigh, Vice President und Head of Ericsson Research, sagt: "Mit

Hexa-X haben wir den Grundstein für die europäische 6G-Führung gelegt. Wir

sind stolz darauf, bei Hexa-X-II weiterhin die technische Leitung zu

übernehmen und zusammen mit dem starken Partnerkonsortium eine

Vorstandardisierungsbasis für die 6G-Netzplattform zu bilden, die unsere

künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen am besten bewältigen kann."



Mit der Ankündigung von Hexa-X-II geht das 6G-Forschungsprojekt der Europäischen

Kommission (EK) in die zweite Phase. Ericsson wird weiterhin die technische

Führungsrolle innehaben, die es in der ersten Phase der Hexa-X-Initiative

innehatte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung einer Systemperspektive

für die künftige 6G-Standardisierung in einem Ökosystem aus wichtigen Akteuren

aus IKT, Industrie und Wissenschaft.