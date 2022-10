BARCELONA, Spanien, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die zweite Ausgabe des Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), der internationalen Veranstaltung zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer nachhaltiger Mobilitätsmodelle für den städtischen Bereich, findet vom 15. bis zum 17. November unter dem Motto What Moves You? („Was bewegt Sie?") in Barcelona statt. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Fira Barcelona und dem EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts der Europäischen Union, organisiert wird, wird 80 internationale Experten und über 100 Aussteller zusammenbringen, um gemeinsam einen Fahrplan für die Zukunft der Mobilität zu entwerfen.

Die Sitzungen werden sich mit den wichtigsten Herausforderungen der Mobilität befassen, wie etwa der Einstufung des öffentlichen Nahverkehrs als weltweite Priorität vor dem Hintergrund steigender Energiepreise, der Nutzung emissionsarmer Zonen, der Elektrifizierung und der Mikromobilität zur Gewährleistung der Kohlenstoffneutralität und der sicheren Entwicklung der Urban Air Mobility (UAM). Weitere wichtige Themen sind Mobility as a Service, Mikromobilität, Last-Mile-Logistik, zukünftiger und digitaler Transport, Verkehrsinfrastruktur sowie Energiewende und -effizienz.