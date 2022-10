Das 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in Montreal und Paris hat sich zum Ziel gesetzt, die führende europäische Agentur für Impact-Analysen und Ratings zu werden. Dank seiner innovativen und einzigartigen Methodik hat das Start-up bereits rund zwanzig Kunden unter Vertrag, und bietet Finanzinstituten qualitativ hochwertige Impact-Analysen, die auf strengen Industriestandards basieren und Transparenz, Vergleichbarkeit und die Kontextualisierung von Daten ermöglichen. Ziel dieser Bewertungen ist es Unternehmen aufzuzeigen, wie diese ihre negativen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt reduzieren können, und gleichzeitig positive Effekte hinsichtlich der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu schaffen. Dabei geht impak Ratings dank eines dualen Materialitäts-Ansatzes über die traditionelle Analyse von ESG-Themen hinaus. Dieser besteht darin, nicht nur die ESG-Risiken, die Auswirkungen auf das Unternehmen haben können, zu beleuchten, sondern auch die Auswirkungen der Aktivitäten eines Unternehmens auf Mensch und Umwelt zu untersuchen. Dieser Ansatz wird heute als entscheidend dafür angesehen, dass der Finanzsektor als Katalysator für den Wandel unserer Volkswirtschaften fungieren kann, was die Zusammenarbeit des Unternehmens mit wichtigen Marktteilnehmern wie der Societe Generale erklärt.

Societe Generale und Altalurra Ventures investieren in impak Ratings, eine der führenden Agenturen für Impact Ratings in Europa.

