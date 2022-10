UNABHÄNGIGES MCLAREN-UNTERSUCHUNGSTEAM LEGT BERICHT ÜBER DIE BOXMEISTERSCHAFTEN IN ERIWAN VOR

Toronto (ots/PRNewswire) - Das unabhängige McLaren-Untersuchungsteam (MIIT) hat

seinen Auftrag erfüllt und dem IBA-Vorstand heute seinen Bericht über die

Ereignisse bei den EUBC-Eliteboxmeisterschaften der Männer in Eriwan (21. bis

31. Mai 2022) vorgelegt.



In den letzten Tagen der Meisterschaften in Eriwan war es zu mehreren Vorfällen

von unsportlichem Verhalten und möglichen Verstößen gegen den

IBA-Verhaltenskodex und den Ethik-Kodex gekommen, unter anderem zu körperlichen

Angriffen auf Funktionäre, Versuchen, die Entscheidungen der Schiedsrichter zu

beeinflussen und Verstößen gegen die Spielregeln. Dies trübte die ansonsten

insgesamt gut organisierte Veranstaltung.