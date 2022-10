COTTON USA(TM) feiert am Weltbaumwolltag den Wert und Einfluss von US-Baumwolle

Washington (ots/PRNewswire) - Heute, am Weltbaumwolltag, feiert COTTON USA(TM)

die vielen Vorteile von Baumwolle und den Einfluss von US-Baumwolle auf die

globale Baumwollgemeinschaft. Vom Saatgut bis zum Kleidungsstück wirkt sich das

Engagement von COTTON USA(TM) für Qualität und Transparenz in jeder Phase der

Baumwollbranche positiv aus.



"Von ihren Qualitäten als Naturfaser und bis zu den Vorteilen ihrer Produktion

spielt US-Baumwolle eine wichtige Rolle in der globalen Lieferkette", sagte

Bruce Atherley, Executive Director von Cotton Council International. "Unsere

Fähigkeit, die hochwertigste Baumwolle mit dem Fachwissen über erstklassige

Produktionstechniken zu kombinieren, hat ein tiefes Vertrauen bei unseren

Spinnerei- und Fertigungspartnern aufgebaut, das letztendlich der Branche zugute

kommt. Zusammen mit der Baumwollgemeinschaft feiern wir den Einfluss von

Baumwolle und unsere globale Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems."