Separatistische Regierungskoalition in Katalonien zerbrochen

BARCELONA (dpa-AFX) - Die Krise der von Unabhängigkeitsbefürwortern gebildeten Regierung der spanischen Region Katalonien hat sich drastisch zugespitzt. Der liberalkonservative Partner JuntsXCat hat die Koalition verlassen, weil sich die Parteibasis in einer Abstimmung dafür aussprach. Dafür hätten 56,7 Prozent gestimmt, teilte JuntsXCat am Freitag mit. Damit verliert Regierungschef Pere Aragonès von der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) die Unterstützung der 32 Abgeordneten der Partei. Die ERC selbst besetzt lediglich 33 der insgesamt 135 Sitze des Parlaments in Barcelona.

Neuwahlen will Aragonès aber nicht ausrufen. Er bezeichnete die Entscheidung von JuntsXCat als "unverantwortlich", betonte aber, seine Regierung werde weitermachen und "eine neue Etappe" starten.