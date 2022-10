Gefährlicher Stress / Kommentar zur Lage an den Finanzmärkten von Alex Wehnert.

Frankfurt (ots) - Der überwiegend positive Start der Finanzmärkte ins

Schlussquartal 2022 bietet noch keinen Anlass zur Erleichterung. Gerade die

anhaltenden Spannungen im US-Markt, der für Europas Handelsplätze auch weiterhin

die Richtung vorgeben dürfte, sollten Investoren dabei Sorgen bereiten. Laut

einem vom Office of Financial Research, einem Büro des Finanzministeriums der

Vereinigten Staaten, entwickelten Index ist der finanzielle Stress gar so hoch

wie seit den Corona-Marktverwerfungen aus dem Frühjahr 2020 nicht mehr. Auch

Subbarometer für die Credit- und Aktienmärkte zeigen deutliche Ausschläge nach

oben, während insbesondere die Volatilität besorgniserregende Niveaus er­reicht.



Sichere Häfen erodieren





Die Schwankungen erstrecken sich mittlerweile auf Assetklassen, die gemeinhinals sichere Anlagehäfen gelten - darunter auch US-Staatsanleihen. Die Renditedes zehnjährigen Titels kletterte bereits Ende September erstmals seit einemJahrzehnt über die Marke von 4% und liegt weiterhin in Schlagdistanz zu diesemWert. Der ICE BofA Move Index, der die Volatilität des Treasury-Marktesnachbildet, erreichte zuletzt wie der Financial Stress Index den höchsten Wertseit dem Corona-Crash. Das Resultat ist ein Teufelskreis: Investoren nehmen vorder Volatilität Reißaus, und eine geringere Präsenz liquider Marktteilnehmerbedingt weitere heftige Schwankungen. In der Folge drohen US-Staatsanleihen alsRückzugsbastion für Anleger zu erodieren. Die angespannten Handelsbedingungenbei Treasuries greifen damit auch auf andere Assets über.Zugleich bedeuten höhere Zinsen schwierigere Finanzierungsbedingungen fürUnternehmen, während das eingetrübte konjunkturelle Umfeld, die restriktiveGeldpolitik der Federal Reserve und die resultierende Aufwertung des Dollar aufder Risikobereitschaft der Investoren lasten.Deutlich wird dies auch im Unternehmensanleihemarkt, trotz der bereits hohenStaatsanleiherenditen haben sich die Spreads zwischen Junk Bonds und Treasuriesauf Monatssicht deutlich ausgeweitet. Die Effekte der monetären Straffung unddie mangelnde Bereitschaft der Investoren, ihre Scheckbücher zu öffnen, lassensich hinreichend an der jüngsten Saga um den Leveraged Buy-out (LBO) desSoftwareherstellers Citrix ablesen. So stießen die beteiligten Banken unterFührung von Bank of America und Credit Suisse im vergangenen Monat auf gewaltigeSchwierigkeiten, die zur Finanzierung des Deals aufgenommenen Schulden am Marktabzuladen. Schnell kamen Zweifel daran auf, dass an der Wall Street im aktuellenMarktumfeld überhaupt noch bedeutende Deals zu realisieren sind.Knappe LiquiditätIn dieser angespannten Lage ist die Erosion sicherer Anlagehäfen wie Treasuriesbesonders folgenreich. Denn die Zeit adverser Schocks dürfte noch lange nichtvorbei sein, neue geopolitische Verwerfungen oder eine weitere Eskalation derbestehenden Konflikte bergen angesichts der knappen Liquidität nicht zuvernachlässigende Gefahren für die Finanzmarktstabilität. Dies erkennen auchVertreter der Federal Reserve. Die stellvertretende Vorsitzende der Notenbank,Lael Brainard, gelobte Ende September, die Währungshüter beobachtetenfinanzielle Verwundbarkeiten genau.Die Frage, vor der Anleger stehen, ist und bleibt aber, wann die Fed handelt.Erste taubenhafte Stimmen aus dem Offenmarktausschuss deuten einengeldpolitischen Umschwung im ersten Quartal 2023 an, wie auch StarinvestorinCathie Wood im Interview der Börsen-Zeitung betont. Überhaupt hätten sich trotzder hohen Verbraucherpreise im Hintergrund bereits bedeutende deflationäreGefahren aufgebaut. Bleibt zu hoffen, dass die Fed diese ebenso energischbekämpft wie die Inflationsbeschleunigung.