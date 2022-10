Wirtschaft Mitglied der Gaspreiskommission rechtet mit weiteren Sitzungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ökonomin Karen Pittel, die das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen beim Münchner Ifo-Institut leitet und Mitglied der Gaspreiskommission der Bundesregierung ist, rechnet damit, dass sich das Gremium auch nach der Vorstellung erster Empfehlungen an diesem Montag weiterhin treffen wird. "Die Arbeit der Kommission wird auch nach Montag weitergehen", sagte Pittel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Dies schaffe die Möglichkeit, "gezieltere aber damit auch komplexer umsetzbare Lösungen für das kommende Jahr zu entwickeln". Bei der Klausur an diesem Wochenende gehe es vor allem darum, was kurzfristig umsetzbar sei, erklärte die Ökonomin. "Der längere und persönliche Austausch wird hilfreich aber natürlich auch herausfordernd sein", so ihre Erwartung an das erste persönliche Treffen.