Core One Labs nähert sich der GMP-Produktion, während die kanadische Provinz Alberta bahnbrechende neue Gesetzgebung bekannt gibt

Vancouver, British Columbia, Kanada - 7. Oktober 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“), freut sich bekannt zu geben, dass es sich der Produktion seiner psychedelischen Verbindungen gemäß den Good Manufacturing Practices, (GMP, gute Herstellungspraktiken) annähert, da das Unternehmen seine Verhandlungen mit einer zertifizierten Einrichtung vorangetrieben und einen detaillierten Plan entwickelt hat, um qualitativ hochwertige und erschwingliche psychedelische Arzneimittel für ordnungsgemäß lizenzierte Kliniken und Distributoren bereitzustellen. Zeitgleich machte die Provinz Alberta die bahnbrechende Ankündigung, den Patientenzugang zu Psychedelika zu erweitern.

Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln für Patienten zur Behandlung einer Reihe von Krankheiten, darunter Angstzustände, Depressionen, Sucht/Abhängigkeiten, Morbus Parkinson und andere psychische und neurologische Erkrankungen. Durch die Zusammenarbeit mit einer GMP-Produktionsanlage planen wir, mit der Herstellung von psychedelischen Wirkstoffen zu beginnen und diese in einem für den Patienten leicht einzunehmenden Format wie Kapseln bereitzustellen. Dies kann sowohl für Core Ones proprietäres Psilocybin in API-Qualität als auch für andere Wirkstoffe erfolgen, die das Unternehmen untersucht hat. Im Zuge der fortschreitenden Wirkstoffpipeline von Core One planen wir, eigene Wirkstoffformulierungen zu entwickeln, die auch in diesen GMP-Anlagen hergestellt werden können.

GMP ist eine Säule des Qualitätssicherungsprozesses und zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Produkte in einer konsistenten Art und Weise hergestellt werden, die die vorgeschriebenen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen oder übertreffen.

Jedes seriöse Unternehmen, das Teil des Herstellungsprozesses pharmazeutischer Arzneimittel ist, muss die von der Regierung vorgeschriebenen GMP-Anforderungen erfüllen. In Kanada sind die GMP eine Reihe formaler, klar definierter Vorschriften, die von Health Canada, der Gesundheitsabteilung der kanadischen Bundesregierung, festgelegt und überwacht werden. Health Canada bietet umfassende Informationen zu GMP, einschließlich der neuesten Updates und Richtlinien, um Unternehmen bei der Einhaltung der GMP-Vorschriften zu unterstützen.