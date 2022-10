Die tschechischen Verbraucherpreise stiegen im August im Jahresvergleich um 17,2 Prozent an, wie aus den Daten der nationalen Statistikbehörde CSU hervorgeht. Als Notfallmaßnahme gegen die hohen Energiepreise hat die liberalkonservative Regierung unter Ministerpräsident Petr Fiala einen Strom- und Gaspreisdeckel für Haushalte und Kleinabnehmer beschlossen. Er greift ab November./hei/DP/he

PRAG (dpa-AFX) - Mehrere Tausend Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um angesichts der Inflation und der hohen Energiepreise mehr staatliche Unterstützung zu fordern. Organisiert wurde die Kundgebung am Samstag auf dem Prager Wenzelsplatz von den Gewerkschaften. Sie trug das Motto "Gegen Armut".

Demonstranten fordern in Prag Schutz vor Inflation und Armut

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer