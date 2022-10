Ukraine nennt sieben befreite Orte in Gebiet Luhansk

LUHANSK (dpa-AFX) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen sieben Orte im weitgehend von Russland besetzten Gebiet Luhansk im Osten ihres Landes zurückerobert. Dazu zählten etwa die Dörfer Nowoljubiwka und Grekiwka, schrieb der ukrainische Verwaltungschef für Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntag auf Telegram. Bereits am Freitag hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von sechs befreiten Luhansker Ortschaften gesprochen. Da diese aber nach der Vertreibung der russischen Truppen noch abgesichert werden mussten, könnten die Details erst jetzt genannt werden, meinte Hajdaj.

Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. In den vergangenen Wochen erzielte die ukrainische Armee im Zuge ihrer Gegenoffensive teils erhebliche Geländegewinne, insbesondere im östlichen Gebiet Charkiw. Selenskyjs Aussagen zufolge wurden bislang insgesamt 2434 Quadratkilometer und 96 Siedlungen wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht./haw/DP/he