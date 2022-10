HANNOVER (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil der ersten ZDF-Hochrechnung zufolge erneut stärkste Kraft geworden. Demnach holten die Sozialdemokraten am Sonntag 32,7 Prozent der Wählerstimmen vor der CDU mit 27,5 Prozent./jr/DP/he

