BioVaxys schließt verbindliches Term Sheet für die Vermarktung und den Vertrieb von Papilocare Gel und oralverabreichten Immunocaps in den USA ab

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Vereinbarung beinhaltet einVorkaufsrecht in den USA für Ovosicare und LibicareBioVaxys Technology Corp.(CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder"Unternehmen") gab heute bekannt, dass es ein verbindliches Term Sheet ("TermSheet" oder "Vereinbarung") mit Procare Health Iberia, S.L. ("Procare Health")mit Sitz in Barcelona, Spanien, abgeschlossen hat. Dieses beinhaltet dieexklusive Vermarktung und den Vertrieb des führenden patentierten Produkts vonProcare Health, Papilocare(TM), des weltweit ersten und einzigen Vaginalgels mitklinischen Nachweisen zur Vorbeugung und Behandlung von HPV-abhängigen Läsionendes Gebärmutterhalses, sowie für Immunocaps® , ein oral einzunehmendes,rezeptfreies Nahrungsergänzungsmittel, das die Immunfunktion und die vaginaleMikrobiota unterstützt , um die Reepithelisierung von Läsionen desGebärmutterhalses zu fördern. Da es sich bei Immunocaps® um ein rezeptfreiesNahrungsergänzungsmittel handelt, geht BioVaxys davon aus, dass eine behördlicheZulassung nicht erforderlich ist, was den raschen Aufbau von Vertriebskanälenund die Generierung von Einnahmen aus dem Produkt ermöglicht.Darüber hinaus räumt die Vereinbarung BioVaxys in den Vereinigten Staaten einAblehnungsrecht für Ovosicare® und Libicare® ein, den rezeptfreienNahrungsergänzungsmitteln von Procare Health zur Unterstützung der Fruchtbarkeitbei späten Geburten oder IVF-Prozessen und zur Verbesserung vonWechseljahrsbeschwerden, zu denen auch eine geringe Libido bei Frauen in denWechseljahren gehört.Zu den finanziellen Bedingungen gehören Meilensteinzahlungen und Lizenzgebührenfür Verkäufe. Die Unternehmen haben sich darauf geeinigt, bis Dezember einenexklusiven Liefer- und Vertriebsvertrag ("Vertriebsvertrag") mit einer Laufzeitvon zunächst zehn Jahren für Papilocare® Gel (Packungen mit 7 und 21 5ml-Kanülen), 2x40 ml und Applikatoren, Packungen mit 1x5 ml-Proben und 30Kapselpackungen von Immunocaps® abzuschließen. Die Produktion wird in Spanienbei Procare Health verbleiben.Procare Health wurde 2012 gegründet und ist ein führendes privatesPharmaunternehmen im Bereich der Frauengesundheit mit Sitz in Spanien undmehreren Niederlassungen in Europa, darunter Frankreich, Portugal undGroßbritannien. Zu den vermarkteten Produkten gehören Papilocare®, Libicare®,Palomacare®, Idracare®, Pronolis HD® und Ovosicare®. Procare Health vertreibtseine Produkte in mehr als 60 Ländern der Welt über Vertriebsvereinbarungen mitbekannten und etablierten Pharmaunternehmen im Bereich der Frauengesundheit.