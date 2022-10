Kreise: Pimco und Centerbridge an CS-Teilen interessiert

DORTMUND - Oliver Kahn riss auf der Tribüne wütend die Arme nach hinten und hämmerte auf die Absperrung, als Anthony Modeste nach schwierigen Wochen im BVB-Trikot endlich der Knalleffekt gelungen war. Der Ex-Kölner, dem seit seinem Wechsel so wenig gelungen war, schockte den FC Bayern München mit seinem Ausgleichstor zum 2:2 (0:1) in allerletzter Sekunde. "Modeste, Modeste, Anthony Modeste", schallte es wie zu FC-Zeiten von den Dortmunder Rängen, und der Franzose feierte seinen besten BVB-Auftritt mit seinen Kindern auf dem Rasen. Durch das unerwartete Comeback im Liga-Hit vermasselte der BVB dem großen Rivalen aus München den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Modeste rettet BVB Punkt gegen die Bayern - 2:2 in letzter Sekunde

ZÜRICH - Die Bemühungen des Credit-Suisse-Managements zur Restrukturierung der Bank laufen Kreisen zufolge auf Hochtouren. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitagabend haben unter anderem die US-Investmentgesellschaft Pimco und eine Investorengruppe um die ebenfalls amerikanische Investmentgruppe Centerbridge Interesse an Teilen des Credit-Suisse-Geschäftes. Die Gesellschaften seien in der engeren Wahl für zumindest einen Teil des Geschäftsbereichs für verbriefte Produkte der Credit Suisse, hieß es unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld der Verhandlungen. Vertreter von Pimco, Centerbridge und Credit Suisse hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.

AMS-Osram-Finanzchef Ingo Bank tritt Ende April aus persönlichen Gründen zurück

UNTERPREMSTÄTTEN - Der Technologiekonzern AMS Osram muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Ingo Bank will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. AMS Osram äußerte sein Bedauern über den bevorstehenden Abgang. Die notwendigen Schritte für die Neubesetzung des Postens sollten in Kürze eingeleitet werden.

Amazon gibt Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege auf

SEATTLE - Amazon stellt seine Tests kleiner Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren, ein. Der weltgrößte Online-Händler hatte die Versuche seit drei Jahren unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle gestartet. Das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden und den Mitarbeitern sollten Jobs in anderen Bereichen des Konzerns angeboten werden, sagte eine Amazon-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg.