Zu den namhaften Läufern des diesjährigen Rennens gehörten der TV-Moderator Nev

Schulman und der Irakkriegsveteran Anthony Smith.





Das Empire State Building (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3670459-1&h=3791812462&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3670459-1%26h%3D1498607242%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.esbnyc.com%252F%26a%3DEmpire%2BState%2BBuilding&a=Empire+State+Building) (ESB) war heute Gastgeber des 44.jährlichen Run-Up, das von Turkish Airlines präsentiert und von der ChallengedAthletes Foundation (CAF) unterstützt wurde. In mehreren Durchgängen rannten 374Läufer aus der ganzen Welt die 1.576 Stufen hinauf, um die Ziellinie auf demlegendären Observatorium im 86. Stock des Gebäudes zu erreichen."Wir sind jedes Jahr aufs Neue begeistert von den Athleten aus der ganzen Welt,die für diesen ultimativen Ausdauertest trainieren und daran teilnehmen",erklärte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory."Herzlichen Glückwunsch an alle, die zum 'berühmtesten Gebäude der Welt'gekommen sind, um am Empire State Building Run-Up teilzunehmen."Soh Wai Ching aus Malaysia siegte in der Kategorie Elite der Männer mit einerZeit von 10:44 Minuten vor Ryoji Watanabe aus Japan und Fabio Ruga aus Italien.Für den 28-Jährigen ist es der zweite ESBRU-Sieg in Folge."Ich freue mich sehr, wieder hier dabei zu sein. Dies ist mein zweiter Sieg, undich habe meine Zeit verbessert", so Wai Ching. "Ich hoffe, nächstes Jahr wiederdabei zu sein und meine Zeit [noch einmal] zu verbessern."Cindy Harris aus Indianapolis (USA) belegte mit einer Zeit von 13:56 Minuten denersten Platz bei den Elite-Frauen vor Shari Klarfeld aus Plainview (NY) undMaria Elisa La Pez Pimentel aus Mexiko. Es war Harris' 24. Run-Up und ihrsechster Sieg. Sie unterbot ihre Zeit von 14:01 Minuten aus dem Jahr 2021."Ich fühle mich wirklich gut und habe großes Glück, dass ich das schon so langemache", erklärte Harris. "[Dieser Lauf] bedeutet mir viel, vor allem, weildieses Rennen sehr eng ausgegangen ist."Der "Catfish"-Moderator Nev Schulman nahm am diesjährigen Prominentenlauf teil.In weiteren Rennen traten Immobilienmakler, Mieter des Empire State Building undMedienvertreter gegeneinander an.